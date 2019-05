Europa - ein politisches Konstrukt? Ein geografischer Raum? Was steckt hinter diesem Wort, das so viel abdecken will und doch oft schwer greifbar ist? Was genau macht Europa aus, und was prägt das Zusammenleben der Menschen?



"The Love Europe Project" begibt sich auf einen Roadtrip und gewährt Einblicke in die verschiedensten Lebensgeschichten und Alltagssituationen von Europäern. Da ist der Junge aus Deutschland, der Außengrenzen nur aus dem Geschichtsunterricht kennt und im Nachbarland Tschechien lernt, dass man auch ohne Worte kommunizieren kann.



Da ist die alleinerziehende Mutter aus Kroatien, die als Näherin in einer Fabrik gegen ihren despotischen Chef aufbegehrt. Aber auch Geschichten von den Außengrenzen Europas werden erzählt, wie die eines jungen Afghanen in Griechenland, für den Europa Sehnsuchtsort und Heimatlosigkeit in einem ist. Jeder Film fängt die kleinen Eigenheiten verschiedener Länder ein, ohne Klischees zu bedienen, und stellt so Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten heraus, die die Vielfalt Europas widerspiegeln.



Auf die Frage, was genau Europa ausmacht, lässt sich keine absolute Antwort finden. Denn am Ende besteht Europa vor allem aus den Beziehungen von Menschen unterschiedlicher Herkunft zueinander und der Menschlichkeit, die sie alle verbindet.



Die Filme im Einzelnen:



BABYLON

Regie: Sebastian Stern

Buch: Sebastian Stern

Kamera: Alexander Haßkerl

Schnitt: Sebastian Stern

Mit: Philipp Franck, Rosalie Malinská, Esther Kuhn, Stephan Zinner und anderen

Deutschland/Tschechien



Dass es nicht immer großer Worte bedarf, beweist die Freundschaft eines deutschen Jungen und eines tschechischen Mädchens. An der erst seit Kurzem geöffneten Landesgrenze lernen sie sich kennen und verstehen sich sofort - ganz anders als die Erwachsenen um sie herum.



PART OF THE WORLD

Regie: Alex Schaad

Buch: Dimitrij Schaad, Alex Schaad

Kamera: Ahmed El Nagar

Schnitt: Franziska Köppel

Musik: Richard Ruzicka

Mit: Alexander Kovalev, Gustav Schmidt, Dimitrij Schaad und Katharina Schaad

Deutschland/Kasachstan



Als ein russischer Großvater seine Familie in Deutschland besucht, treffen zwei verschiedene Welten aufeinander. Über die kulturellen Grenzen hinweg versucht er, eine emotionale Verbundenheit zu seinem Enkel aufzubauen.



PAIRED UP

Regie: Charlotte Regan

Buch: Amelia Hashemi, Charlotte Regan

Kamera: Franklin Dow

Schnitt: Phill Currie

Musik: Angus McRae

Mit: Ruby Thompson, Spike Fearn, Tejal Rathore, Darcy Rafter und anderen

Großbritannien



Ein deutsches Mädchen mit Kopftuch hatte eine Gruppe englischer Jugendlicher beim Schüleraustausch nicht erwartet. Ihre Ablehnung lassen sie das Mädchen spüren - doch sie weiß sich zu wehren.



Like a Bird

Regie: Michaela Kezele

Buch: Michaela Kezele

Kamera: Morten Søborg

Schnitt: André Bendocchi-Alvez

Musik: Gerd Baumann, Gregor Hübner

Mit: Zrinka Cvitesic, Leni Erceg, Slavko Stimac, Aleksandra Jankovic und anderen

Kroatien



Während eine Tochter davon träumt, frei wie ein Vogel zu sein, muss ihre Mutter als Näherin in einer Fabrik unter einem despotischen Chef leiden. Bis zu dem Moment, als sie beschließt, sich das nicht länger gefallen zu lassen.



The Old Man and the Bucket

Regie: Tomasz Emil Rudzik

Buch: Tomasz Emil Rudzik

Kamera: Bogumil Godfrejów

Schnitt: Wojciech Slota

Musik: Andrzej Strzemzalski

Mit: Marian Dziedziel, Wojciech Mecwaldowski, Patrycja Durska und anderen

Polen



Einem alten polnischen Mann widerstrebt der europäische Multi-Kulti-Lebensstil, den sein Nachbar, ein Transvestit, repräsentiert. Doch eine Notlage zwingt ihn dazu, seine Einstellung zu überdenken.



Fleeing in Europe

Regie: Aline Fischer

Buch: Aline Fischer

Kamera: Ania Winkler

Schnitt: Janina Herhoffer

Mit: Wael Noureddine, Manon Heugel, Marie Klock und Fleur Offwood

Frankreich



In Paris will eine Künstlerin einen libanesischen Filmemacher, der Kriegs-Dokumentationen dreht, malen. Aus dieser intimen Begegnung erwachsen Gefühle, die beide überwältigen.



FUN FACTORY

Regie: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor

Buch: Lisa Brooke Hansen, Even Hafnor

Kamera: Oystein Mamen

Schnitt: Christan Siebenherz

Mit: Janne Heltberg, Tobias Santelmann, Farhia Mohamed, Shamsa Issa Abdi und anderen

Norwegen



Ein norwegisches Ehepaar meint es nur gut, als es sich in eine Diskussion muslimischer Mütter mit einer Kassiererin über den tatsächlichen Bacon-Gehalt von Bacon Chips einmischt. Doch die brauchen am Ende viel weniger Hilfe als das Ehepaar selbst.



THE ENTRANCE

Regie: Laura Bispuri

Buch: Laura Bispuri

Kamera: Francesca Amitrano

Schnitt: Carlotta Cristiani

Mit: Patience Sare, Nunzia Schiano, Tatiana Lepore, Sandra Toffolatti und anderen

Italien



Der Hintereingang eines wohlhabenden italienischen Stadthauses ist den Bediensteten vorbehalten. Als eine Putzfrau das infrage stellt, zieht das weitreichende Diskussionen nach sich.



CEDAR WOLF

Regie: Sofia Georgovassili

Buch: Sofia Georgovassili

Kamera: Giorgos Valsamis

Schnitt: Thanassis Totsikas

Musik: Coti K

Mit: Aris Servetalis, Mahdi Karimi und Aggelos Flessas

Griechenland



Ein aus Afghanistan geflohener Junge findet in einer Tischlerwerkstatt in Athen nicht nur eine Anstellung, sondern auch ein Gefühl von Heimat, das er bereits verloren geglaubt hat.