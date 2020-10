Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier - CETA

Was ist dieses Ceta? Was ist da anders als bei TTIP? Und was soll der ganze Scheiß eigentlich? Die Antworten hier. Schreibt mir Eure Meinung in die Kommentare und wenn Ihr abstimmen wollt, geht's hier lang: https://civey.com/moritzfragt/ Quellen: ...

11 min 11 min 17.10.2016 17.10.2016 UT UT Video herunterladen