Binge Eating: Was passiert bei einer Essattacke?

ehntausende Kalorien in nur einer Stunde essen, das klingt unglaublich - doch genau das passiert beim Binge Eating.Wie genau so eine Binge Eating-Attacke aussieht, wie man sich danach fühlt und was Instagram damit zu tun hat, darüber sprechen wir mit Ha...

9 min 9 min 10.08.2020 10.08.2020 UT UT Video verfügbar Video herunterladen