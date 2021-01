Reagieren auf Deutschrap! I Shirin David, RIN, Nimo.. I Auf Klo

#Rap ist das kommerziell erfolgreichste Musikgenre in Deutschland! Trotzdem - oder gerade deswegen geriet das Genre Rap immer wieder in Verruf. Die Texte sind stellenweise zu krass, zu frauenfeindlich und diskriminierend. In den Videos werden Frauen häu...

9 min 9 min 14.05.2019 14.05.2019 UT UT Video verfügbar Video herunterladen