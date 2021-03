Wie mein Hund mein Leben verändert hat - Auf Klo

Hundebesitzer:innen können nicht alleine sein, vermenschlichen ihre Hunde und haben psychische Probleme. Soweit, so klischeehaft. Aber ist an einigen dieser Mythen vielleicht auch was dran? Wieso sehen Hundebesitzer:innen eigentlich immer aus wie ihre H...

7 min 7 min 22.03.2021 22.03.2021 UT UT Video herunterladen