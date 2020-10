Es wird heiß! Was tun bei einem FETTBRAND?

Was muss ich bei einem Fettbran tun? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt! Zur Weihnachtszeit wird viel gekocht und schnell ist es passiert: Die Bude brennt. Wir zeigen dir, wie gefährlich so ein Fettbrand wirklich ist und wie man diesen am best...

10 min 10 min 01.12.2019 01.12.2019 Video herunterladen