Infusion ist Körperverletzung?! - Wie legt man einen intravenösen Zugang?

Eine der Königsdisziplinen im Rettungdienst: Der ZUGANG! So eine Infusion kennt jeder, aber wie kommt die Nadel in den Patienten? Wir erklären, was bei einem intravenösen Zugang zu beachten ist und klären rechtlich auf. Denn eine spitze Nadel in den Pa...

31 min 31 min 31.05.2020 31.05.2020 Video herunterladen