HALBZEIT! Highlights Bongo Boulevard Staffel 2

Halbzeit! Ganz schön krass was man alles in einem halben Jahr rocken kann. Ob mit Milliarden auf der größten Kartbahn Berlins, mit Alma im ältesten Secondhandshop Berlins, mit Lary in der einzigen begehbaren Kamera der Welt, mit Clueso auf einem Bulliro...

1 min 1 min 26.11.2018 26.11.2018 Video herunterladen