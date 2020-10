Mobbing auf YouTube - BUBBLES

Mobbing in sozialen Netzwerken kann richtig weh tun. Auch unsere Youtuber bei BUBBLES haben so einiges an Hassnachrichten erhalten. Simon Will zum Beispiel wird da ein Säureangriff gewünscht, Ariane Alter von "Das schaffst du Nie" als Hure beschimpft, M...

5 min 5 min 28.05.2019 28.05.2019 UT UT Video herunterladen