Ostereier, Osterhase, Osteressen - Frohe Ostern mit BUBBLES

Alle Jahre wieder feiern wir Ostern. Aber warum eigentlich? Das klären wir in dieser neuen Folge BUBBLES mit Coldmirror, Schruppert und Kostas Kind. Stellt sich nämlich raus, auch unsere YouTuber haben so ihre Probleme, das Ganze so richtig zu erklären.

3 min 3 min 21.04.2019 21.04.2019 UT UT Video herunterladen