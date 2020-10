AVENGERS: ENDGAME stellt Rekord auf / DARK Staffel 2 / Clockwork Orange 2?!

In den News geht es heute um den neuesten Rekord aus dem Hause Disney/Marvel. Netflix zeigt in den USA zum ersten Mal die Langfassung von The Hateful 8 – aber als Serie und in Deutschland startet bald die 2. Staffel von Dark. Alien feiert seinen 40. Geb...

6 min 6 min 29.04.2019 29.04.2019 UT UT Video herunterladen