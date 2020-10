DAS passiert vor ANT-MAN AND THE WASP

Am Donnerstag startet Ant-Man and the Wasp in den deutschen Kinos. Nach Thanos' Aktion in Avengers: Infinity War sind alle gespannt darauf, wie die Marvel-Helden auf die Katastrophe reagieren werden. Wir blicken heute hinter die Kulissen und zeigen euch...

11 min 11 min 21.07.2018 21.07.2018 UT UT Video herunterladen