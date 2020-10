DAS passiert zwischen DER HOBBIT & DER HERR DER RINGE!

Für viele ist ein Geheimnis was eigentlich zwischen DER HOBBIT und DER HERR DER RINGE passiert. Was treiben eigentlich die Zwerge? Wie alt ist eigentlich Frodo? Und was macht eigentlich Sauron in all diesen Jahren? Das alles erfahrt ihr in diesem Special.

15 min 15 min 26.09.2019 26.09.2019 UT UT Video herunterladen