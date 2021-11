ETERNALS + vier weitere Filmtipps - TOP 5 (KW 44)

Bei TOP 5 gibt es die 5 besten Film- und Serientipps der Woche. Heute gibt es für euch den deutschen Film OH BOY mit Tom Schilling, den neuen MCU-Film ETERNALS und das Drama AMMONITE. Außerdem starten auch das SOPRANOS-Spinoff THE MANY SAINTS OF NEWARK ...

Videolänge: 4 min Datum: 01.11.2021 : UT Video herunterladen