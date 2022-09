Immer noch mittelmäßig? THE RINGS OF POWER – 1.5 / Folgenbesprechung & Analyse

Amazon hat für DER HERR DER RINGE: DIE RINGE DER MACHT (OT: THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) tief in die Tasche gegriffen. Eine Milliarde Dollar soll die Serie gekostet haben. In den kommenden Folgenbesprechungen besprechen wir Szene für Szene...

Videolänge: 170 min Datum: 26.09.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.09.2027 Video herunterladen