Kritik: GOODFELLAS (Robert de Niro 1990)

Mit GoodFellas hat Martin Scorsese ein Meisterwerk über die italienische Mafia in den USA geschaffen, dass vor Gewalt nur so strotzt. In der Kritik werfen wir einen Blick hinter die Produktion und fragen uns, ob sich GoodFellas mit Francis Ford Coppolas...

7 min 7 min 04.06.2020 04.06.2020 UT UT Video herunterladen