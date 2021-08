Kritik: THE SUICIDE SQUAD ist Comic-Wahnsinn in Perfektion… zumindest fast! (2021)

THE SUICIDE SQUAD startet in den deutschen Kinos und zwar nur fünf Jahre nachdem DC Comics und Warner mit David Ayers SUICIDE SQUAD hohe Millionenbeträge an den Kinokassen eingespielt haben. Die Comicverfilmung von 2016 über Bösewichte, die für einen St...

12 min 12 min 05.08.2021 05.08.2021 Video herunterladen