STAR WARS: Was sind MANDALORIANER?

Diese Woche ist in den USA Disney+ samt der langerwarteten STAR WARS-Serie THE MANDALORIAN gestartet. In Deutschland müssen wir uns leider noch bis zum 31. März 2020 gedulden. Heute blickt Alper von Cinema Strikes Back tief in die Legends und in die Ges...

12 min 12 min 15.11.2019 15.11.2019 UT UT Video herunterladen