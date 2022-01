Unsere Film-Highlights der letzten Wochen... und eine Prise Wahnsinn! - Podcast

In unserem ersten Podcast nach der langen, langen Winterpause reden Alper, Jonas und Marius über die Film- und Serien-Highlights, die sie in den letzten Wochen geschaut haben. Darunter ein paar neue Filme wie Don't Look Up oder Serien wie The Witcher. D...

Videolänge: 75 min Datum: 14.01.2022 Video herunterladen