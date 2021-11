Warum wir uns auf THE NORTHMAN freuen! - Podcast

THE NORTHMAN ist ein Rache-Thriller mit Wikingern, der einen Starttermin bekommen hat: den 8. April 2022. Der Regisseur des Films, Robert Eggers, hat sich mit den beiden spektakulären Filmen DER LEUCHTTURM und THE WITCH in die Herzen aller Horror-Fans i...

Videolänge: 85 min Datum: 05.11.2021 Video herunterladen