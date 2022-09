Wird es immer besser? HOUSE OF THE DRAGON 1.4 – Folgenbesprechung & Analyse

Kann HOUSE OF THE DRAGON die anfängliche Begeisterung halten? Oder wird die Serie sogar noch besser? Dem gehen Alper und Jonas in der Besprechung der vierten Folge “The King of the Narrow Sea” auf den Grund. Die beiden haben schon durch unzählige Folgen...

Videolänge: 142 min Datum: 14.09.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.09.2027 Video herunterladen