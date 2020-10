Bevor Quentin Tarantino berühmt wurde… - KURZBIOGRAPHIE

Mit „Once upon a Time in Hollywood“ hat Quentin Tarantino vor Kurzem nicht nur eine liebevolle und perfekt inszenierte Hommage an das amerikanische Filmzentrum der 60er Jahre vorgestellt, sondern auch seinen mittlerweile neunten Film. Für mehr als zehn ...

6 min 6 min 26.11.2019 26.11.2019 Video herunterladen