Antisemitismus und Terror: Was tun nach Halle?

Rechter Terror in Halle: Der Bundestag hat diskutiert, was gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus getan werden muss – und wer Schuld am feindlichen Klima trägt. Während Horst Seehofer seine Maßnahmen gegen Rechts vorgestellt hat, haben Alexander Gau...

