Live Q&A mit einer Prostituierten

In meinem Live-Q&A mit Orinta könnte ihr Fragen rund um die Arbeit als Prostituierte stellen und wir werden sie gemeinsam im Video beantworten! Also: Was wolltet ihr schon immer mal von einer Prostituierten wissen? Schreibt es in die Kommentare!

41 min 41 min 23.03.2018 23.03.2018 UT UT Video herunterladen