Wohnungslos: Leben auf der Straße - Was macht Geld mit uns? Folge 3

Wohnungslos: In meiner heutigen Folge treffe ich Elijah. Er ist 19, seit drei Jahren wohnungslos und lebt von Hartz4! Ich will wissen: Wie kam es dazu und was macht das mit einem, wenn man nur wenige finanzielle Mittel hat?

