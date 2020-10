Sinan G offen über Kriminalität, Parallelgesellschaften und Gefängnis

"Ihr wollt uns so haben? Dann sind wir eben so!" - das antwortet Rapper und Dogs of Berlin-Schauspieler Sinan G den Menschen, die alles und jeden in Schubladen stecken. Bei GERMANIA spricht er offen über seine kriminelle Vergangenheit. Seine Ansichten p...

4 min 4 min 06.02.2019 06.02.2019 UT UT Video herunterladen