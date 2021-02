Stormtroopers: The Door - Gute Arbeit Originals

Episode I: Actually, whats the job of regular Death Star Stormtrooper like? Watch them dance: https://youtu.be/eS9gdgt3wkU ------- https://www.youtube.com/gutearbeitoriginals http://www.twitter.com/gutearbeit http://www.facebook.com/gutearbeitoriginals

2 min 2 min 11.05.2017 11.05.2017 Video herunterladen