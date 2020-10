ILLEGAL? Kelly & Sturmwaffel sprühen Graffiti - GMI

Werden Kelly & Sturmwaffel etwa zu illegalen Graffiti-Sprayern? Die beiden zeigen euch ihre Sprühkünste und taggen was das Zeug hält! Ob am Ende alles gut ausgeht oder ob die Beiden mächtig Ärger bekommen, erfahrt ihr in der heutigen Graffiti Folge! #...

10 min 10 min 15.06.2017 15.06.2017 Video herunterladen