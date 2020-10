Wer erkennt die meisten Kinderserien?

Manchmal muss man auch wieder nostalgisch in die Kindheit blicken und sich an die Kinderserien erinnern, die man damals alles o geschaut hat. Kelly & Sturmwaffel treten heute in der Kinder Song Quiz Challenge gegeneinander an und versuchen, Kinderserien...

10 min 10 min 07.07.2017 07.07.2017 Video herunterladen