Wir wollen besser werden - Hand drauf

Wir wollen möglichst viele Menschen in der Gehörlosencommunity erreichen. Das ist uns in den vergangenen Wochen leider noch nicht so gut gelungen, wie wir uns das erhofft haben. Wir wollen besser werden und deswegen gehen wir mit dem Kanal in eine Pau...

1 min 1 min 23.12.2019 23.12.2019 Video herunterladen