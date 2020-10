Jetpackpinsel bauen - Streichen im Kliemannsland

Unser Zeuch is jetzt da und der gröbste Müll raus. Jetzt die Möbel zerlegen, die das soziale Kaufhaus nicht will und dann den selbst konstruierten Profi-Farbpüster in Jetpack-Optik angeschmissen. Wir brauchen n büschn Farbe hier! So langsam soll's ja sc...

7 min 7 min 20.09.2016 20.09.2016 Video herunterladen