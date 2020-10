Star Wars - Kopfstimme

No hate, aber das Gefühl, dass ich zu alt für #StarWars bin, macht mich fertig. Die Witze sind so kindisch, der Plot so wenig nachvollziehbar und sinnvoll und sowieso spielt Disney doch nur mit meiner Nostalgie. Ich warte wohl erst auf die Reviews, bevo...

