FÜNF JAHRE BEZIEHUNG - Was wir gelernt haben!

Hey Leute Dieses Video ist was ganz Besonderes für Mik und mich und ich hoffe, es freut euch auch :) 5 YEARS OF KOSTORY :) Vielen Dank an Janik für den Schnitt des Videos: https://www.youtube.com/channel/UCVVHOkHdV42WXUpGFwYs8VQ ----------------...

9 min 9 min 27.10.2017 27.10.2017 UT UT Video herunterladen