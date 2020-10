Ich reagiere auf meine ERSTEN VIDEOS (+ 1. Video mit meinem Boyfriend) - Kostas Kind

Hey Leute :) Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuck. WER IST DER JUNGE IM VIDEO VON 2013! xD Leute, ich dachte, ich könnte dem für immer aus dem Weg gehen, aber it was inevitable eventually. Ich hab mir meine alten Videos angeschaut, um zu sehen, was sich in den ...

11 min 11 min 12.10.2018 12.10.2018 UT UT Video herunterladen