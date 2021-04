Wie das Jetzt zur Geschichte wurde - Das Zeitalter der Menschen

Stell dir vor, jemand kommt in deine Küche, nimmt ein paar Utensilien, eine Pfanne und deinen Abfall mit, und verbuddelt das alles im Wald. 12.000 Jahre später will ein Archäologe herausfinden, wer du warst. Was dir wichtig war, welche Videospiele du ge...

9 min 9 min 25.04.2021 25.04.2021 UT UT Video herunterladen