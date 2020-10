AfD macht FDP-Mann zum Ministerpräsidenten in Thüringen! Und jetzt? - #analyse

Mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD wurde in Thüringen der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Es ist das erste Mal, dass die AfD einem Politiker einer anderen Partei in dieses Amt verholen hat. Wie kam es dazu? Und was bede...

8 min 8 min 06.02.2020 06.02.2020 UT UT Video herunterladen