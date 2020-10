Anschlag in Halle: Der moderne Judenhass - #analyse

Ein Mann versucht am 9. Oktober in Halle, ein Synagoge zu stürmen und ein Blutbad anzurichten. Es gelingt im allerdings nicht, so dass er weiter zieht und zuerst eine Passantin, dann einen Mann in einem Dönerladen erschießt. Was treibt Antisemiten wie i...

