Joe Biden: Der Anti-Trump? - US-Wahl

Ende des Jahres wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Für die Republikaner tritt noch einmal Donald Trump an - die Demokraten haben sich für Joe Biden entschieden. Wer ist der Mann, der künftig das Land regieren könnte? Was sagen seine Gegner, wa...

15 min 15 min 03.06.2020 03.06.2020 UT UT Video herunterladen