Das Olympia-Attentat von München 1972

Am 5. September 1972 hält die Welt den Atem an. Die bisher so fröhlich und friedlich verlaufenden Spiele von 1972 in München werden zum Schauplatz für Terror und Gewalt. In der Nacht schleichen sich bewaffnete Attentäter des palästinensischen Terrorkomm...

Videolänge: 13 min Datum: 01.09.2022 : UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.09.2027 Video herunterladen