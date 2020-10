Die Geschichte der Wikinger

Marodierende Horden, die plündern, was das Zeug hält? Drachenboote und Hörnerhelme? Wir alle denken bei solchen Beschreibungen sicher an „die Wikinger“. Doch wer waren diese Menschen, die Angst und Schrecken in Europa verbreitet haben?

15 min 15 min 26.03.2020 26.03.2020 UT UT Video herunterladen