Gerhard Schröder: Der 'Genosse der Bosse'

Wenn wir an seine Kanzlerschaft zurückdenken, dann kommen uns Schlagworte wie „NATO-Einsatz", „Afghanistan" und auch „Agenda 2010" in den Sinn. Gerhard Schröders Entscheidungen führten zu vielen Debatten inner- und außerhalb des Bundestages – man kann w...

