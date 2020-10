Ludwig Erhard - Der glücklose Kanzler I Geschichte

Ludwig Erhard ist in der deutschen Nachkriegsgeschichte als "Vater des Wirtschaftswunders" bekannt. Im Wirtschaftsministerium kurbelt er die Konjunktur der jungen Bundesrepublik nach dem Motto: "Wohlstand für alle" in kürzester Zeit an. Doch als Erhard ...

9 min 9 min 08.05.2019 08.05.2019 UT UT Video herunterladen