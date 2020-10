Die 3 krassesten Experimente in der Psychologie

In der Psychologie wurde schon das ein oder andere wirklich krasse Experiment durchgeführt. Nicht nur an Tieren, sondern auch an Menschen. Die Experimente, die ich euch in diesem Video vorstelle, toppen aber alles. Es geht um ziemlich viel Angst, Elektr...

12 min 12 min 18.08.2020 18.08.2020 UT UT Video herunterladen