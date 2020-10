G20 in Hamburg: Muss das sein?

G20-Treffen in Hamburg! Die Regierungschefs der wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt versammeln sich an der Elbe und die Proteste schlagen hohe Wellen. Während sich Merkel, Trump, Erdogan, Putin etc. in abgeschirmten Konferenzräumen die Hände schü...

4 min 4 min 07.07.2017 07.07.2017 Video herunterladen