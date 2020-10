Schwangerschaft geplant: Teen-Mum Maggie kämpft gegen Klischees I reporter

Schwanger mit 18 – das war für Maggie keine Horrorvorstellung sondern ihr Traum! Auf Instagram und Co. gehen Hashtags wie #teenmum oder #youngmum durch die Decke. In dieser Reportage fragt sich Saadet: Warum feiern Maggie und die anderen es so sehr, ext...

12 min 12 min 21.10.2020 21.10.2020 UT UT Video herunterladen