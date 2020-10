Warum Bösewichte in Filmen immer so lachen

Bösewichte wie der Joker (Batman), der Imperator (Star Wars) und Voldemort (Harry Potter) haben eines gemeinsam. Sie lachen an den unpassendsten Stellen. Aber warum eigentlich? Warum lachen Bösewichte immer so in Filmen?

5 min 5 min 03.11.2019 03.11.2019 Video herunterladen