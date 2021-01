So spielt Horst Seehofer mit den Medien - WALULYSE

Horst Seehofer hat uns die WM versaut! Aber nicht nur das. Er hat auch das ganze Land, ach was, ganz Europa ins Geißelhaft genommen! So wurde es zumindest in den Medien berichtet. Dabei hat er vor allem Medienrummel erzeugt. Und jetzt ist alles schon wi...

9 min 9 min 16.07.2018 16.07.2018 Video verfügbar Video herunterladen