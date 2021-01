Was Free to Play wirklich kostet - WALULYSE

Clash of Clans und Co. locken mit teuren Werbespots und gratis Gameplay. Finanziert wird das Game dann üner In-Game Shops und Micro Transactions. Aber wieviele Spieler kaufen wirklich etwas, und wieviel Prozent des Gewinns müssen die Entwickler an den A...

8 min 8 min 24.05.2018 24.05.2018 Video verfügbar Video herunterladen