Wie Fans Kinofilme beeinflussen - WALULIS

Fans - Stalker in Spe! Und haben in der Film- und Videospiel-Branche immer mehr mitzureden. Bestes Beispiel: der aktuelle Kinofilm Sonic. Gamer fanden schon nach dem ersten Trailer, dass das Aussehen der Hauptfigur Sonic the Hedgehog zu künstlich ist un...

8 min 8 min 13.02.2020 13.02.2020 Video verfügbar Video herunterladen