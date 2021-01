Wie wurde aus Heidi Klum die Eisprinzessin? - WALULIS

Jeden Donnerstag gibt Heidi Klum den knallharten Model-Drill-Sergeant auf Pro7. Als sie vor 25 Jahren ihren Durchbruch hatte, trat sie noch ganz anders auf. Philipp schaut sich an, was in der Zwischenzeit mit ihr passiert ist.

7 min 7 min 15.02.2017 15.02.2017 UT UT Video verfügbar Video herunterladen